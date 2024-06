Onde assistir a Guarani x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (30), no Estádio Brinco de Ouro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Guarani e Ponte Preta se enfrentam neste domingo (30), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 13ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do Premiere no pay-per-view, e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Na lanterna da Série B, com apenas cinco pontos, o Guarani entra em campo pressionado pela vitória após uma sequência de cinco derrotas e dois empates. Já a Ponte Preta, no meio da tabela, com 15 pontos, vem de vitória sobre o Ceará por 3 a 1 na última rodada.

Prováveis escalações

Guarani: Vladimir; Diogo Mateus, Douglas, Léo Santos e Yuji (Jefferson); Lucas Araújo, Matheus Bueno e Luan Dias; Airton, Caio Dantas e João Victor (Luccas Paraizo).

Ponte Preta: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Mateus Silva, Sérgio Raphael e Gabriel Risso; Emerson Santos, Ramon Carvalho, Dodô e Élvis; Renato (Iago Dias) e Jeh.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 30 de junho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro - Campinas, SP

Arbitragem: Flavio Rodrigues (árbitro), Luiz Alberto Andrini e Gustavo Rodrigues (assistentes), Salim Fende (quarto árbitro), Paulo Renato Moreira (VAR)