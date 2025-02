Onde assistir a Guarani x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (2), no Estádio Brinco de Ouro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Guarani e Palmeiras se enfrentam neste domingo (2), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da Cazé TV no YouTube, além do Nosso Futebol no pay-per-view e Uol Play via streaming (confira a programação completa).

Sem vencer há dois jogos, após ser derrotado pelo Novorizontino por 2 a 1 e empatar sem gols com o Santo André, o Palmeiras busca a recuperação no Paulistão. No momento, o Verdão ocupa a vice-liderança do Grupo D, com oito pontos, quatro a menos que o líder São Bernardo.

Por outro lado, o Guarani é o líder isolado do Grupo B, com sete pontos, três de vantagem sobre o Santos. Até aqui, o Bugre registra duas vitórias, um empate e duas derrotas, com um aproveitamento de 46% no torneio estadual.

Prováveis escalações

Guarani: Gabriel Mesquita (Fred Conte); Lucas Justen, Raphael Rodrigues, Lucas Rafael (Titi), Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Mateus Sarará (Caio Mello), Isaque; João Victor, Matheus Régis, João Marcelo.

Palmeiras: Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Allan Elias e Raphael Veiga; Facundo Torres, Rômulo (Felipe Anderson) e Flaco López.

Desfalques

Guarani

Alan Santos, Márcio Silva e Caio Mello estão fora.

Palmeiras

Paulinho e Bruno Rodrigues seguem lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 2 de fevereiro de 2025

domingo, 2 de fevereiro de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio Brinco de Ouro - Campinas, SP

