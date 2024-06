Onde assistir a Guarani x Operário-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela nona rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Guarani e Operário-PR entram em campo na tarde deste sábado (8), a partir das 17h (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas, pela nona rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Premiere no pay-per-view, e do Canal Goat, na internet (veja a programação completa).

Após ter sofrido uma nova derrota, o Guarani caiu para a lanterna do campeonato, com 4 pontos. O Bugre está sob forte pressão, mas decidiu manter Júnior Rocha no comando da equipe. Luan Dias, Caio Dantas, Vinícius Kauê e Douglas Bacelar, com problemas físicos, são dúvidas para o duelo.

Do outro lado, o Operário-PR ganhou o jogo passado e subiu para o oitavo lugar, com 12 pontos marcados. O Fantasma vai em busca de um novo triunfo para se aproximar do G-4. Jacy e Índio são ausências por suspensão.

Prováveis escalações

Guarani: Vladimir; Lucas Adell, Rayan e Léo Santos; Diogo Mateus, Matheus Bueno, Anderson Leite (Camacho) e Jefferson; Luccas Paraizo (Caio Dantas), João Victor e Marlon.

Operário-PR: Rafael Santos; Pacheco, Fagner Alemão, William Machado e Pará; Rodrigo Lindoso, Joseph (Neto Paraíba) e Pedro Lucas; Ronaldo (Felipe Garcia), Rodrigo Rodrigues e Maxwell.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Operário-PR

Jacy e Índio cumprem suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 8 de junho de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Brinco de Ouro, Campinas - SP

Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes (árbitro), Leone Carvalho Rocha e Tiago Gomes da Silva (assistentes), Fabiano Monteiro dos Santos (quarto árbitro) e Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (VAR)