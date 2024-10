Onde assistir a Guarani x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (29), no Estádio Brinco de Ouro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Guarani e Novorizontino se enfrentam nesta terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 34ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na lanterna com 31 pontos, o Guarani ainda sonha com a permanência na Série B. O Bugre tem cinco rodadas para tirar uma diferença de cinco pontos para o CRB, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

" A nossa conta é de 43 ou 44... 43 seriam quatro vitórias. Essa é a nossa conta. É improvável? Pode até ser por conta dos números que temos até hoje, mas podem ser tornar factível diante de vitórias nos próximos jogos.Vamos brigar e acreditar enquanto houver fôlego. O nosso foco é tirar o Guarani dessa situação", afirmou executivo Rodrigo Pastana em entrevista à Rádio Brasil.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o Novorizontino, que não vence há cinco jogos, busca reencontrar o caminho das vitórias. Lutando pelo acesso, a equipe ocupa a quarta posição, com 57 pontos, e pode até assumir a liderança em caso de vitória nesta terça-feira.

Prováveis escalações

Guarani: Vladimir, Heitor, Douglas, Matheus Salustiano e Jefferson; Matheus Bueno, Gabriel Bispo, Pierre (Marlon Maranhão) e Luan Dias; João Victor e Caio Dantas.

Novorizontno: Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares, Eduardo, Marlon e Reverson; Waguininho, Pablo Dyego e Neto Pessoa.

Desfalques

Guarani

Pacheco, Anderson Leite, Pegorari e Marlon Douglas seguem fora.

Novorizontino

Vitinho, Lucca, César Martins, Rodolfo e Léo Tocantins estão no DM.

Quando é?