Onde assistir a Guarani x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (17), no Estádio Brinco de Ouro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Guarani e Mirassol se enfrentam nesta terça-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 27ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

Sob pressão após duas derrotas consecutivas, o Guarani ocupa a lanterna da Série B, com 21 pontos. O Bugre está a sete pontos do Ituano, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Mirassol está na terceira posição, com 43 pontos, quatro a menos que o líder Novorizontino.

Prováveis escalações

Guarani: Pegorari, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Emerson Barbosa; Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias (Pierre ou Marlon Maranhão); João Victor, Reinaldo e Caio Dantas.

Mirassol: Alex Muralha; Zeca, Luiz Otávio, João Victor, Lucas Ramos; Isaque, Danielzinho. Neto Moura; Chico, Dellatorre e Fernandinho.

Desfalques

Guarani

Vladimir cumprirá suspensão.

Mirassol

PH, Negueba e Lucas Gazal seguem fora.

Quando é?

Data: terça-feira, 17 de setembro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro - Campinas, SP