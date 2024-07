Onde assistir a Guarani x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (21), no Estádio Brinco de Ouro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Guarani e Goiás se enfrentam neste domingo (21), às 16h (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 16ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há 11 jogos, com sete derrotas e quatro empates, o Guarani está na lanterna da Série B, com sete pontos conquistados, 11 a menos que a Chapecoense, primeira equipe fora do Z-4.

"A gente se cobra muito internamente. Precisamos voltar a vencer para ter mais confiança e o grupo está buscando isso. Se uma vitória acontecer no domingo, a gente vai ficar mais leve. A gente está buscando pontuar o máximo possível nestes jogos até a virada de turno para tirar o time dessa situação", afirmou Jefferson.

Do outro lado, o Goiás, que vem com duas derrotas consecutivas, está no meio da tabela, com 21 pontos. Até aqui, foram seis vitórias, três empates e seis derrotas. Um aproveitamento de 46% no torneio nacional.

Prováveis escalações

Guarani: Vladimir; Pacheco, Léo Santos, Matheus Salustiano e Jefferson; Lucas Araújo, Matheus Bueno e Luan Dias; João Victor, Airton e Daniel dos Anjos (Caio Dantas).

Goiás: Tadeu; Dieguinho, Lucas Ribeiro, Messias e Sander; Edson (Marcão), Rafael Gava e Thiago Galhardo; David Braz, Edu (Régis) e Wellinton.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 21 de julho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro - Campinas, SP