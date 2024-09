Onde assistir a Guarani x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (03), no Estádio Brinco de Ouro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Guarani e Coritiba se enfrentam nesta terça-feira (03), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 24ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na lanterna da Série B, com 18 pontos, o Guarani vem de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputado. O Bugre está a cinco do CRB, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Já o Coritiba, em nono lugar, com 33 pontos, vem de um empate e três vitórias consecutivas.

Prováveis escalações

Guarani: Vladimir; Guilherme Pacheco, Douglas, Matheus Salustiano e Jefferson; João Victor, Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Airton; Luan Dias e Caio Dantas.

Mais artigos abaixo

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Thalisson, Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel e Morelli; Lucas Ronier, Matheus Frizzo e Vini Paulista; Robson.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Sebastián Gómez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, será desfalque.

Quando é?

Data: terça-feira, 03 de setembro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro - Campinas, SP