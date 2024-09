Onde assistir a Guarani x Avaí ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (30), no Estádio Brinco de Ouro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Guarani e Avaí se enfrentam nesta segunda-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 29ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para a Chapecoense por 1 a 0 na última rodada, o Avaí volta a campo em busca da recuperação para se reaproximar do G-4 da Série B. No momento, o Leão da Ilha soma 40 pontos, seis a menos que o Mirassol, quarto colocado.

Por outro lado, o Guarani está na luta contra o rebaixamento. Na lanterna da Série B, com 24 pontos e aproveitamento de 29%, o Bugre foi derrotado pelo Operário-PR por 1 a 0.

Prováveis escalações

Guarani: Pegorari (Vladimir); Pacheco, Lucas Adell, Matheus Salustiano e Emerson; Matheus Buneo, Pierre e Estevão; João Victor, Marlon Maranhão e Caio Dantas.

Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Tiago, Gustavo Vilar e Willian Maranhão; Zé Ricardo, Pedro Castro e Giovanni; Pedrinho, Garcez e Vagner Love.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Avaí

Hygor e Mário Sérgio estão machucados.

Quando é?