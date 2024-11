Onde assistir a Guarani x Amazonas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (12), no Estádio Brinco de Ouro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Guarani e Amazonas se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campians, pela 36ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Com a pior campanha de sua história na Série B, o Guarani é o lanterna, com 31 pontos conquistados. Até aqui, foram oito vitórias, sete empates e 20 derrotas no torneio. Já o Amazonas, em 11º lugar, com 48 pontos, já não tem chances de acesso à Série A do Brasileiro.

Prováveis escalações

Guarani: Pegorari (Fred Conte ou Álvaro), Yan Henrique, Douglas, Matheus Mancini e Jefferson; Lucas Araújo, Matheus Bueno, Heitor e Estevão (Luan Dias); Caio Dantas (Lohan) e Marlon Douglas (Bruno Mendes).

Amazonas: Marcão; Ezequiel, Miranda, Fabiano e Renan Castro; Luis Felipe, Erick Varão e Diego Torres; Matheus Serafim, Sassá e William Barbio (Ênio).

Desfalques

Guarani

Matheus Salustiano, Gabriel Bispo, Anderson Leite e Pierre estão suspensos pelo terceiro amarelo, enquanto Vladimir, Luan Dias e Douglas Borges estão no DM.

Amazonas

Dentinho está em transição física.

Quando é?

Data: terça-feira, 12 de novembro de 2024

terça-feira, 12 de novembro de 2024 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Estádio Brinco de Ouro - Campinas, SP

