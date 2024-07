Onde assistir a Grêmio x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (28), na Arena Condá; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Vasco se enfrentam neste domingo (28), às 19h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na zona do rebaixamento, com 15 pontos, o Grêmio está a dois do Cuiabá, primeira equipe fora do Z-4. O Tricolor vem de empate com o Corinthians por 2 a 2 na última rodada do Brasileirão. Para o confronto, o técnico Renato Portaluppi terá Carballo e Aravena à disposição

Do outro lado, o Vasco viu a sua sequência de quatro vitórias consecutivas ser interrompida na última rodada ao ser derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 0. No meio da tabela, com 23 pontos e um jogo a menos, a equipe carioca pode ter Philippe Coutinho pela primeira vez como titular, enquanto Adson é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Emerson Rodríguez é opção.

Em 83 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 37 vitórias, contra 25 do Vasco, além de 21 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, a equipe carioca venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Grêmio: Marchesín; Rodrigo Ely, Kannemann e Jemerson; João Pedro, Villasanti, Carballo, Cristaldo e Reinaldo; Soteldo e Nathan (Arezo).

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Hugo Moura e Praxedes (Philippe Coutinho); David, Adson e Vegetti.

Desfalques

Grêmio

Geromel cumprirá suspensão, enquanto Diego Costa está lesionado.

Vasco

João Victor, Paulinho e Jair seguem no DM.

Quando é?

Data: domingo, 28 de julho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena Condá - Chapecó, SC

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (árbitro), Fernanda Nandrea e Rafael Trombeta (assistentes), Fabio Augusto Santos (quarto árbitro), Daniel Nobre Bins (VAR)