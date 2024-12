Onde assistir a Grêmio x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (1), na Arena do Grêmio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e São Paulo se enfrentam neste domingo (1), às 16h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para para São Paulo e Varginha, MG) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Sem vencer há quatro rodadas, com três empates e uma derrota, o Grêmio volta a campo em busca da recuperação no Brasileirão. Com 41 pontos, o Tricolor Gaúcho está a três pontos da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o São Paulo, em sexto lugar, com 59 pontos, está a seis pontos do Fortaleza, equipe que fecha o G-4. O Tricolor está invicto há seis jogos, contabilizando três vitórias e três empates. Já garantido na fase preliminar da Libertadores de 2025, a equipe paulista ainda tenta uma vaga direta na próxima edição do torneio sul-americano.

Em 97 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 35 vitórias, contra 32 do Grêmio, além de 30 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, o Tricolor venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Aravena, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.

São Paulo: Rafael, Igor Vinícius, Ruan (Arboleda), Alan Franco e Sabino (Rafinha ou Welington); Luiz Gustavo, Alisson e Luciano; Lucas, Ferreira e André Silva.

Desfalques

Grêmio

Rodrigo Ely e Kannemann, lesionados, são desfalques.

São Paulo

Jamal, Liziero, Calleri e Michel Araujo estão fora.

