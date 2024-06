Onde assistir a Grêmio x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela sétima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e RB Bragantino se enfrentam na tarde deste sábado (1), a partir das 16h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na 12ª posição com 6 pontos, porém com dois jogos a menos, o Grêmio vira as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Entretanto, como ainda tem partidas atrasadas pela Copa Libertadores, o Tricolor gaúcho pode poupar forças durante o fim de semana. Além disso, Pavón e Geromel continuam no departamento médico.

O RB Bragantino, por sua vez, está em oitavo lugar, com 9 pontos. O Massa Bruta garantiu vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana e, desta forma, deve utilizar o que tiver de melhor à disposição para o duelo.

As equipes já se enfrentaram 16 vezes, com quatro vitórias do Grêmio, seis do RB Bragantino, além de seis empates. No último confronto entre os times, o Bragantino ganhou por 2 a 0.

Prováveis escalações

Grêmio: Rafael Cabral; Fábio, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e José Guilherme; Villasanti, Ronald, Galdino, Du Queiroz e Gustavo Nunes; João Pedro Galvão.

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Eduardo Santos, Pedro Henrique e Guilherme Lopes; Jadsom, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Helinho, Mosquera e Thiago Borbas.

Desfalques

Grêmio

Geromel e Pavón estão no departamento médico, enquanto Diego Costa e Nathan Fernandes cumprem suspensão.

RB Bragantino

Juninho Capixaba, está lesionado, além de Eduardo Sasha e Nathan Camargo, que estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 1 de junho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Couto Pereira, Curitiba - PR

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (FIFA) (árbitro), Thiaggo Americano Labes e Henrique Neu Ribeiro (assistentes), Davi de Oliveira Lacerda (quarto árbitro) e Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (VAR-FIFA) (VAR)