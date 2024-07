Onde assistir a Grêmio x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (4), no Estádio Centenário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na zona de rebaixamento, com 10 pontos, o Grêmio reencontrou o caminho da vitória na última rodada ao vencer o Fluminense por 1 a 0. Para o confronto, o técnico Renato Portaluppi poderá ter à disposição Villasanti, que defendeu o Paraguai na Copa América.

Do outro lado, o Palmeiras chega embalado com a vitória sobre o Corinthians por 2 a 0 na última rodada do Brasileirão. Na briga pela liderança, o Verdão soma 26 pontos e um aproveitamento de 66%.

No retrospecto histórico entre as equipes, o Palmeiras leva ampla vantagem. Em 97 jogos, foram 43 vitórias do Verdão, contra 21 do Grêmio, além de 33 empates. No último encontro válido pelo returno do Campeonato Brasileiro 2023, o Tricolor Gaúcho venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann, Reinaldo; Du Queiroz, Carballo (Villasanti), Pepê, Cristaldo; Pavon, Gustavo Nunes.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Vitor Reis, Piquerez; Aníbal Moreno, Fabinho, Rômulo (Jhon Jhon); Estêvão, Rony, Flaco López.

Desfalques

Grêmio

Fábio, Diego Costa e André Henrique estão no DM, enquanto Dodi cumprirá suspensão. Já Soteldo está disputando a Copa América 2024.

Palmeiras

Raphael Veiga, expulso contra o Corinthians, está fora, assim como Gabriel Menino e Zé Rafael, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Richard Ríos disputa a Copa América, enquanto Lázaro, Murilo e Bruno Rodrigues estão no departamento médico.

Quando é?

Data: quinta-feira, 4 de julho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena Centenário - Caxias do Sul, RS

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (árbitro), Alex dos Santos e Thiago Henrique Neto (assistentes), Bruno Pereira Vasconcelos (quarto árbitro), Marco Aurelio Augusto Fazekas (VAR)