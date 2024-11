Onde assistir a Grêmio x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (20), na Arena Grêmio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após a derrota para o Palmeiras por 1 a 0 na última rodada, o Grêmio busca a recuperação no Brasileirão. Em 12º lugar, com 39 pontos, o Tricolor Gaúcho quer voltar a vencer e se apega ao bom retrospecto recente na Arena, com duas vitórias seguidas.

Por outro lado, o Juventude luta para escapar do rebaixamento. A equipe ocupa a 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento com 37 pontos, e busca conquistar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, após derrotar o Bahia por 2 a 1 na última rodada.

Prováveis escalações

Grêmio: Marchesin; João Pedro, Gustavo Martins (Geromel), Rodrigo Ely e Reinaldo; Pepê (Villasanti), Dodi, Cristaldo, Pavon e Aravena (Edenilson/ Nathan Fernandes); Braithwaite.

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Lucas Freitas; Ronaldo, Jadson e Mandaca; Lucas Barbosa, Erick Farias (Diego Gonçalves) e Gabriel Taliari (Gilberto).

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Juventude

Rodrigo Sam e Edson Carioca estão lesionados, enquanto Alan Ruschel está suspenso.

Quando é?