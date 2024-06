Onde assistir a Grêmio x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Gre-Nal 442 será disputado neste sábado (22), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Internacional se enfrentam neste sábado (22), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 11ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Com 115 anos de história, o clássico Gre-Nal será disputado pela primeira vez em outro estado do Brasil, no caso o Paraná. Mandante do jogo, o Grêmio está impossibilitado de utilizar a Arena em razão das enchentes no Rio Grande do Sul.

Pressionado, com cinco derrotas consecutivas no Brasileirão, o Grêmio busca a recuperação para deixar a zona de rebaixamento. Com seis pontos, o Tricolor foi derrotado pelo Fortaleza por 1 a 0 na última rodada.

"Torcedor pode ficar tranquilo. Isso eu garanto, já já o Grêmio sai dessa situação. Não vamos dar esse azar o tempo todo. Torcedor tem que ter a convicção de sempre. A maioria dos anos que treinei o Grêmio, não começamos bem, e praticamente sempre terminou na Libertadores. Muita calma, tenho confiança no meu grupo", afirmou Renato Portaluppi.

"Estamos na zona de rebaixamento, não é o lugar do Grêmio, temos dois jogos a menos que a maioria dos adversários. Continuamos a luta de jogar longe de Porto Alegre. Para muitos não é desculpa, eu entendo, mas só meu grupo sabe o que estamos passando", completou.

Do outro lado, o Internacional aparece no meio da tabela do Brasileirão, com 14 pontos e um aproveitamento de 58%. Na última rodada, o Colorado venceu o Corinthians por 1 a 0.

Em 223 jogos disputados entre as equipes, o Inter soma 71 vitórias contra 69 do Grêmio, além de 83 empates. No último encontro, válido pela decisão do Campeonato Gaúcho de 2024, o Colorado venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Grêmio: Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Du Queiroz, Carballo, Edenilson, Gustavo Nunes e Pavon; Nathan Fernandes.

Internacional: Fabricio; Bustos, Igor Gomes, Mercado, Renê; Fernando, Bruno Henrique, Bruno Gomes, Wanderson; Wesley, Alario.

Desfalques

Grêmio

Villasanti e Soteldo estão com Paraguai e Venezuela, respectivamente. Pepê cumprirá suspensão, enquanto Diego Costa está lesionado.

Internacional

Rochet, Valencia e Borré estão defendendo o Uruguai, Equador e Colômbia, respectivamente. Já Lucca e Ivan estão machucados.

Quando é?

Data: sábado, 22 de junho de 2024

Horário: 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira - Curitiba, PR

Arbitragem: Ramon Abatti (árbitro), Guilherme Dias e Alex dos Santos (assistentes), Gustavo Ervino (quarto árbitro), Igor Junio Benevenuto (VAR)