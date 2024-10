Onde assistir a Grêmio x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (4), na Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Fortaleza se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após o empate sem gols com o Botafogo, o Grêmio busca a recuperação no Brasileirão. Com 32 pontos e dois jogos a menos disputado, o Tricolor Gaúcho está a quatro do Corinthians, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Fortaleza vem de vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0 na última rodada. Na briga pelo título do Brasileirão, com 55 pontos e aproveitamento de 65%, o Leão do Pici está a dois do líder Botafogo.

Prováveis escalações

Grêmio: Rafael Cabral (Caíque); João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenilson e Soteldo; Braithwaite.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Mancuso; Zé Welison, Hércules e Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

Desfalques

Grêmio

Rodrigo Ely e Jemerson estão no DM, enquanto Marchesín, Villasanti e Monsalve vão cumprir suspensão.

Fortaleza

Brítez e Marinho estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Já Moisés e Lucas Sasha estão lesionados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 4 de outubro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS