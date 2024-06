Onde assistir a Grêmio x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (30), no Estádio Centenário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Fluminense se enfrentam neste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais - exceto Araxá, Ituiutaba, Uberaba e Uberlândia -, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Distrito Federal) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Pressionado após seis derrotas e um empate nos últimos sete jogos do Brasileirão, o Grêmio busca recuperação na luta contra o rebaixamento. Com apenas sete pontos, o Tricolor Gaúcho ainda não pode jogar na Arena devido às enchentes.

Do outro lado, o Fluminense, na lanterna do Brasileirão, com seis pontos, não vence há nove rodadas: sete derrotas e dois empates. Sem Fernando Diniz, demitido após a derrota para o Flamengo por 1 a 0, Marcão assumiu o comando da equipe.

Prováveis escalações

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Nathan Fernandes (Pavon), Cristaldo e Gustavo Nunes; João Pedro Galvão.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo; Martinelli, Gabriel Pires, Ganso e Terans; Keno e Cano.

Desfalques

Grêmio

Villasanti e Soteldo estão disputando a Copa América, enquanto Diego Costa e André Henrique estão lesionados.

Fluminense

André e Lelê seguem lesionados, enquanto Arias está na Copa América.

Quando é?

Data: domingo, 30 de junho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário - Caxias do Sul, RS

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli (árbitro), Guilherme Dias Camilo e Fernanda Nandrea (assistentes), André Luiz Skettino (quarto árbitro), Igor Junio Benevenuto (VAR)