Onde assistir a Grêmio x Criciúma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), na Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Criciúma se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Flamengo por 3 a 2, o Grêmio volta a campo buscando emplacar mais três pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Com 31 pontos, o Tricolor Gaúcho está a três do Corinthians, primeira equipe que abre o Z-4.

Por outro lado, o Criciúma, com 39 pontos e um aproveitamento de 37% no Brasileirão, não vence há três rodadas, com duas derrotas e um empate. Sem o artilheiro Bolasie, suspenso, o ataque deve ser formado por Arthur Caíke e Allano.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Monsalve, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.

Criciúma: Gustavo; Dudu, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Fellipe Mateus, Newton e Matheusinho; Allano e Jhonata Robert.

Desfalques

Grêmio

Rodrigo Ely, Pavon, André Henrique, Du Queiroz e Fábio seguem fora.

Criciúma

Bolasie está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?

Data: quarta-feira, 25 de setembro de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS