Onde assistir a Grêmio x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (08), na Arena do Grêmio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Corinthians se enfrentam neste domingo (08), às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Livre do rebaixamento, o Grêmio ocupa a 12ª posição, com 45 pontos e briga por uma vaga na Copa Sul-Americana. Até aqui, o Tricolor Gaúcho registra 12 vitórias, nove empates e 16 derrotas.

Já o Corinthians, em sétimo lugar, com 53 pontos, buscou a recuperação no Brasileirão e garantiu a classificação para a Libertadores de 2025. Sem mais objetivos no Brasileirão, o Timão ainda pode alcançar uma marca histórica: uma vitória sobre o Grêmio representaria o nono triunfo consecutivo da equipe na competição.

Em 94 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 35 vitórias, contra 30 do Grêmio, além de 29 empates. No último encontro válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2024, o Timão venceu nos pênaltis por 3 a 1.

Prováveis escalações

Grêmio: Caíque; João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Pavon, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; Martínez, Breno Bidon, Carrillo e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Desfalques

Grêmio

Aravena, Rodrigo Ely e Kannemann estão lesionados.

Corinthians

Gustavo Henrique cumpre suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 08 de dezembro de 2024

domingo, 08 de dezembro de 2024 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS

