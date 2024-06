Onde assistir a Grêmio x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (16), no Estádio Kleber Andrade; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Botafogo se enfrentam neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Pressionado por três derrotas consecutivas no Brasileirão, o Grêmio busca recuperação. Com apenas seis pontos, o Tricolor Gaúcho quer se afastar da zona de rebaixamento. Para o próximo confronto, o técnico Renato Portaluppi contará com os retornos de Gustavo Nunes, que cumpriu suspensão na derrota para o Flamengo na última rodada, e de Geromel, recuperado de uma fratura no braço esquerdo.

Do outro lado, o Botafogo está na disputa pelas primeiras posições do Brasileirão. Com 16 pontos e um aproveitamento de 66%, o Alvinegro chega embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados.

Prováveis escalações

Grêmio: Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Geromel e Reinaldo; Dodi, Pepê (Carballo), Pavon, Cristaldo e Gustavo Nunes; JP Galvão. Técnico: Renato Portaluppi.

Botafogo: John; Damián Suárez, Bastos, Halter (Barboza) e Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Tchê Tchê; Júnior Santos e Tiquinho Soares (Óscar Romero). Técnico: Artur Jorge.

Desfalques

Grêmio

Kannemann, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Diego Costa, Soteldo e Villasanti, lesionados.

Botafogo

Jeffinho, Matheus Nascimento e Rafael seguem lesionados, enquanto Savarino está com a seleção da Venezuela.

Quando é?

Data: domingo, 16 de junho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Kleber Andrade - Cariacica, ES

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli (árbitro), Felipe Alan Costa e Fernanda Nândrea Gomes (assistentes), Dyorgines José Padovani (quarto árbitro), Wagner Reway (VAR)