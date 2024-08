Onde assistir a Grêmio x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela 23ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Grêmio encara o Bahia na tarde deste sábado (17), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem perder há cinco jogos no campeonato, o Grêmio subiu para o 14º lugar, com 24 pontos. Entretanto, visando o compromisso do meio da semana pela Copa Libertadores, o Tricolor gaúcho deve ir a campo com uma equipe alternativa.

Do outro lado, o Bahia vem de vitória na rodada passada e é o sétimo colocado, com 35 pontos. A equipe de Rogério Ceni quer um novo triunfo para voltar à zona de classificação para a Libertadores.

As equipes já se enfrentaram 60 vezes, com 25 vitórias do Grêmio, 15 do Bahia, além de 20 empates. No último confronto, o Tricolor baiano ganhou por 1 a 0.

Prováveis escalações

Grêmio: Rafael Cabral; Fábio, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Zé Guilherme (Mayk); Dodi, Pepê e Monsalve; Gustavo Nunes, Aravena e Arezo.

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Yago Felipe) e Cauly; Thaciano e Everaldo.

Desfalques

Grêmio

Edenílson cumpre suspensão.

Bahia

Gilberto, Acevedo, Rezende, Ademir e Biel estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 17 de agosto de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul - RS