Onde assistir a Grêmio x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (01), na Arena do Grêmio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (01), às 11h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Criciúma por 1 a 0, o Grêmio, com 27 pontos, busca se afastar da zona de rebaixamento. O Tricolor Gaúcho está a cinco do Vitória, equipe que abre o Z-4.

Do outro lado, o Atlético-MG, que vem de vitória sobre o São Paulo por 1 a 0 pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. No meio da tabela, com 30 pontos, o Galo vem de dois empates e duas derrotas no torneio.

Em 77 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 31 vitórias, contra 25 do Atlético-MG, além de 21 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2024, o Galo venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson, Reinaldo, Dodi, Villasanti, Monsalve, Cristaldo, Soteldo e Braithwaite.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco e Guilherme Arana; Bernard, Cadu (Vargas) e Hulk.

Desfalques

Grêmio

Pavón, Mayk,, Du Queiroz e André Henrique estão lesionados.

Atlético-MG

Bruno Fuchs e Paulinho estão suspensos, enquanto Zaracho está machucado.

Quando é?

Data: domingo, 01 de setembro de 2024

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS