Onde assistir a Grêmio x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela 31ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Atlético-GO entram em campo na tarde deste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Com uma vitória nos últimos cinco jogos, o Grêmio caiu para o 13º lugar, com 35 pontos. O Tricolor é uma das equipes ameaçadas pelo rebaixamento e conta com o apoio de sua torcida para voltar a ganhar na competição.

O Atlético-GO, por sua vez, é o lanterna da competição, com 22 pontos. O Dragão viu o seu próprio presidente reconhecer o inevitável rebaixamento e já pensa na próxima temporada.

Prováveis escalações

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Jemerson, Kannemann (Rodrigo Ely) e Reinaldo; Villasanti e Pepê (Edenilson); Soteldo, Cristaldo (Monsalve) e Aravena; Braithwaite.

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Roni, Baralhas e Alejo Cruz; Lacava, Derek (Hurtado) e Luiz Fernando.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Quando é?