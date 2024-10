Onde assistir a Goiás x Vila Nova ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (13), no Estádio da Serrinha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e Vila Nova se enfrentam neste domingo (13), às 18h30 (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 31ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

No meio da tabela, com 41 pontos, o Goiás segue na briga pelo acesso. Faltando oito rodadas para o término da Série B e com um jogo a menos disputado, o Esmeraldino chega embalado para o clássico após a vitória sobre o Santos por 3 a 1 na última rodada.

Por outro lado, o Vila Nova, em sexto lugar, com 46 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas e um empate nos últimos três jogos disputados. Em 75 jogos disputados entre as equipes, o Goiás soma 35 vitórias, contra 19 do Vila Nova, além de 21 empates. No primeiro turno da Série B 2024, o Tigre venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Dieguinho, Lucas Ribeiro, Messias (Reynaldo) e Sander; Edson (Nathan Melo), Marcão e Juninho; Welliton Matheus, Edu e Rildo.

Vila Nova: Halls; Elias, Jemmes, Dankler e Rhuan; Ralf, Igor Henrique e João Lucas (Du Fernandes); Alesson, Henrique Almeida (Emerson Urso) e Junior Todinho.

Desfalques

Goiás

Rafael Gava está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Vila Nova

Cristiano, Dênis Júnior, Alex Silva e Fábio vão cumprir suspensão, enquanto Arilson e Éric Davis são dúvidas.

Quando é?

Data: domingo, 13 de outubro de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)