Onde assistir a Goiás x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (31), no Estádio da Serrinha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e Sport se enfrentam nesta sexta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela oitava rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após perder a sua invencibilidade na Série B na última rodada para o Avaí por 2 a 0, o Goiás busca reencontrar o caminho da vitória para seguir na parte de cima da tabela. Com 14 pontos, a equipe está a um do líder Santos.

Do outro lado, o Sport ocupa a quinta posição, com 12 pontos e um aproveitamento de 66%. Após quatro vitórias, o Leão da Ilha acumula duas derrotas consecutivas e mira a recuperação na Série B para entrar no G-4

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson Felipe e David Braz; Diego, Marcão, Rafael Gava e Luiz Henrique; Welliton, Thiago Galhardo e Paulo Baya (Juninho).

Sport: Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Dalbert; Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Barletta, Gustavo Coutinho e Romarinho.

Desfalques

Goiás

Cristiano cumprirá suspensão, enquanto Sander segue no DM.

Sport

Felipinho, machucado, e Zé Roberto e Alan Ruiz, suspensos, estão fora.

Quando é?