Onde assistir a Goiás x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (7), no Estádio da Serrinha; veja tudo o que você precisa saber

Goiás e Santos se enfrentam nesta segunda-feira (7), às 21h (de Brasília), pela 30ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Na vice-liderança da Série B, com 53 pontos, o Santos pode assumir a liderança em caso de vitória neste domingo. Para o confronto em casa, o técnico Fábio Carille deve manter a base da equipe que está invicta há oito rodadas no torneio.

Por outro lado, o Goiás entra em campo pressionado pela vitória após dois empates e uma derrota nos últimos três jogos disputados na Série B. No meio da tabela, com 38 pontos, o Esmeraldino precisa de mais nove triunfos nos próximos 10 jogos para conquistar o acesso.

Mais artigos abaixo

"Sobre a matemática, é óbvio que a gente no dia a dia conversa com os jogadores sobre pontuação e sobre aquilo que seira importante a gente fazer. Quando a gente fala de pontuação, a gente fala que tem que ganhar os jogos. O Goiás tem que ganhar. Essa é a verdade. Não existe matemática diferente de um time que tem que ganhar nove de dez jogos. Essa é a matemática mais simples para explicar diariamente o que a gente conversa", afirmou o técnico Vagner Mancini.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Diego, Lucas Ribeiro, David Braz (Reynaldo) e Sander; Marcão, Rafael Gava e Juninho; Jhon Vásquez, Edu (Thiago Galhardo) e Welliton Mateus.

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.

Desfalques

Goiás

Messias está fora por questões contratuais, enquanto Edson Felipe está suspenso.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 7 de outubro de 2024

Horário: 21h (de Brasília)