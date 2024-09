Onde assistir a Goiás x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (01), no Estádio da Serrinha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e Paysandu se enfrentam neste domingo (01), às 18h30 (de Brasília), no Estádio da Serrinha, pela 24ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Em busca da reação para se reaproximar do G-4, o Goiás volta a campo após a derrota para o Ituano por 1 a 0. O Esmeraldino aparece em nono lugar, com 32 pontos e um aproveitamento de 48%.

"A gente vem de um resultado negativo, mas as outras equipes também patinaram. Então, continuamos na briga. Continuamos lutando. Sabemos que estamos devendo. O nosso torcedor tem razão em cobrar. O que posso falar para ele é que estamos trabalhando e focados no objetivo principal, que é o acesso. Vamos continuar trabalhando e dando nosso melhor para o torcedor e a instituição", afirmou o zagueiro Messias.

Já o Paysandu quer se afastar da zona de rebaixamento. Com 26 pontos, o Papão está a quatro do Ituano, equipe que abre o Z-4. Até aqui, a equipe soma cinco vitórias, 11 empates e sete derrotas. Aproveitamento de 37% na Série B.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu, Dieguinho, Messias, David Braz, Luiz Henrique; Marcão Silva, Aloisio; Welliton, Rafael Gava, Mateus Gonçalves; Thiago Galhardo.

Paysandu: Diogo Silva, Edilson Júnior, Yefferson Quintana, Bryan Borges, Carlão; Matheus Trindade, Juan Cazares, Robinho, Yony González; Ruan Ribeiro e João Vieira.

Desfalques

Goiás

Nathan Melo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque.

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 01 de setembro de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha - Goiânia, GO