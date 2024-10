Onde assistir a Goiás x Operário-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28«9), no Estádio da Serrinha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e Operário-PR se enfrentam nesta terça-feira (29), às 19h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 34ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com das vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados na Série B, o Goiás aparece no meio da tabela, com 48 pontos. Para o confronto, o técnico Vagner Mancini terá o retorno do atacante Breno Herculano, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Amazonas por 1 a 0 na última rodada.

Por outro lado, o Operário-PR, em sétimo lugar, com 50 pontos, vem de três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos disputados. Ainda na briga pelo G-4 da Série B, a equipe poderá ter o retorno de Vinícius Mingotti, que estava em transição física e foi relacionado para o confronto fora de casa.

Mais artigos abaixo

"A responsabilidade é do Goiás, que vai jogar em casa, mas confiamos muito no nosso trabalho. Nosso desempenho fora de casa mostra que temos muita força, vamos buscar um resultado positivo", afirmou Maxwell.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu, Dieguinho, Messias, Lucas Ribeiro, Sander; Marcão Silva, Rafael Gava, Juninho; Welliton, Rildo e Jhon Vásquez.

Operário-PR: Rafael Santos, Savio, Jacy Maranhão, Joseph, Gabriel Feliciano; Rodrigo Lindoso, Vinícius Diniz, Gabriel Boschilia; Ronald, Rodrigo e Nathan Fogaça.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Operário-PR

Talles, Alemão e Allan Godói estão lesionados.

Quando é?