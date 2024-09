Onde assistir a Goiás x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (21), pela 28ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e Mirassol entram em campo na tarde deste sábado (21), a partir das 17h (de Brasília), no Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 28ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band e da TV Brasil, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Após empatar no jogo passado, o Goiás caiu para o décimo lugar, com 37 pontos. O Esmeraldino, que ainda sonha com o acesso, sabe que precisa voltar a vencer para tentar alcançar o G-4.

Do outro lado, o Mirassol perdeu e foi para o quinto lugar, com 43 pontos. A equipe amarela busca a recuperação para tentar entrar de novo no grupo de acesso.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro, Douglas Silva; Marcão Silva, Juninho, Wellinton, Edson, Jhon Vásquez; Edu.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio, Zeca; Neto Moura, Danielzinho, Fernandinho; Chico, Dellatorre, Isaque.

Desfalques

Goiás

Thiago Galhardo cumpre suspensão.

Mirassol

Gabriel e Rodrigo Andrade estão no departamento médico, enquanto Zeca cumpre suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 21 de setembro de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Hailé Pinheiro, Goiânia - GO