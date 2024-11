Onde assistir a Goiás x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (2), pela 35ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e Guarani se enfrentam na tarde deste sábado (2), a partir das 17h (de Brasília), no Serrinha, em Goiânia, pela 35ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Premiere, na TV fechada, e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Vindo de três vitórias seguidas, o Goiás ainda mantém o sonho do acesso. Para isso, o Esmeraldino (oitavo colocado com 51 pontos) não pode mais tropeçar, além de torcer por tropeços dos rivais que estão acima na tabela.

O Guarani, por sua vez, vive situação desesperadora. Na lanterna com 31 pontos, o Bugre sabe que precisa ganhar para continuar lutando para não cair.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Diego, Lucas Ribeiro, Messias, Sander; Marcão Silva, Juninho, Rafael Gava; Welliton (Paulo Baya), Breno Herculano, Rildo.

Guarani: Pegorari; Yan Henrique, Douglas, Matheus Salustiano, Jefferson; Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias; Heitor, Bruno Mendes, Caio Dantas.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Quando é?