Onde assistir a Goiás x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (16), no Estádio Hailé Pinheiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Goiás recebe o Coritiba neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela décima rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Mirassol por 1 a 0 na última rodada, o Goiás busca a recuperação na Série B para se manter no G-4. Com 17 pontos, o Esmeraldino registra cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Um aproveitamento de 62%.

Do outro lado, o Coritiba, no meio da tabela, com 14 pontos, venceu o Ituano por 4 a 2 na última rodada. Até aqui, o Coxa soma quatro vitórias, dois empates e três derrotas na Série B.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson Felipe e David Braz; Dieguinho, Marcão, Juninho, Rafael Gava e Sander (Luiz Henrique); Welliton e Paulo Baya.

Coritiba: Pedro Morisco; Jhonny, Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Morelli e Vini Paulista; Lucas Ronier, Matheus Frizzo e Figueiredo; Leandro Damião.

Desfalques

Goiás

Thiago Galhardo está lesionado.

Coritiba

Sebastián Gómez está com a seleção da Colômbia.

Quando é?