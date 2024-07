Onde assistir a Goiás x Chapecoense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (6), pela 14ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e Chapecoense se enfrentam na tarde deste sábado (6), a partir das 17h (de Brasília), no Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 14ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view, e do canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Quinto colocado com 21 pontos, o Goiás perdeu o jogo anterior e sabe que precisa vencer para voltar ao G-4. O Esmeraldino quer aproveitar o mau momento do rival para se recuperar.

Do outro lado, a Chapecoense vem de três derrotas consecutivas e estacionou no 16º lugar, com 14 pontos. Primeira equipe fora da zona de rebaixamento, a Chape quer ganhar para se distanciar do Z-4.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Lucas Ribeiro, David Braz e Edson Felipe; Diego, Marcão, Wellington, Régis e Luiz Henrique; Welliton Matheus e Thiago Galhardo.

Chapecoense: Matheus Cavichioli, Marcelinho, Bruno Leonardo, Habraão, Mancha; Auremir, Foguinho (Tárik), Thomás, Marlone; Thayllon e Marcinho.

Desfalques

Goiás

Sander, Halerrandrio e Ángello Rodríguez estão no departamento médico.

Chapecoense

Rafael Carvalheira cumpre suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 6 de julho de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Hailé Pinheiro, Goiânia - GO

