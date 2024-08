Onde assistir a Goiás x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (12), no Estádio da Serrinha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 21h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 20ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Eliminado da Copa do Brasil, o Goiás volta suas atenções para a disputa da Série B. No meio da tabela, com 25 pontos, o Esmeraldino busca reencontrar o caminho da vitória após um empate e uma derrota no torneio nacional.

Por outro lado, o Ceará, em sétimo lugar, com 29 pontos e um aproveitamento de 50%, vem de três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos. Sem o técnico Léo Condé, que submetido a uma pequena intervenção cirúrgica, a equipe será comandada pelos auxiliares Anderson Batatais e Renatinho Negrão.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Dieguinho, Messias, David Braz e Sander; Marcão, Rafael Gava e Luiz Henrique (Régis); Thiago Galhardo, Angelo Rodríguez e Welliton Matheus.

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo, Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço, Mugni; Saulo, Aylon e Pulga.

Desfalques

Goiás

Juninho, Edson Felipe e Paulo Baya seguem no DM.

Ceará

Léo Condé foi submetido a uma pequena intervenção cirúrgica no intestino e está fora.

Quando é?

Data: segunda-feira, 12 de agosto de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha - Goiânia, GO