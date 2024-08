Onde assistir a Goiás x Brusque ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), no Estádio da Serrinha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e Brusque se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 22ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar com a Ponte Preta por 1 a 1 na última rodada, o Goiás volta a campo em busca dos três pontos. Em nono lugar, com 29 pontos, o Esmeraldino está a cinco do América-MG, equipe que fecha o G-4 da Série B.

Do outro lado, o Brusque está na briga contra o rebaixamento. Em 19º lugar, com 19 pontos, o Quadricolor não vence há quatro rodadas, acumulando três derrotas e um empate.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Messias, David Braz e Douglas Teixeira (Luiz Henrique); Rafael Gava, Aloísio e Marcão; Mateus Gonçalves, Ángelo Rodríguez e Welliton Matheus.

Brusque: Matheus Nogueira; Cristovam, Everton Alemão, Wallace e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Marcos Serrato e Jhemerson; Dentinho, Polero e Guilherme Queiróz (Ocampo).

Desfalques

Goiás

Dieguinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Juninho, Paulo Baya e Edson estão no DM.

Brusque

Lourenço está fora da viagem, enquanto Luizinho Vieira, Paulinho Moccelin e Jhemerson vão cumprir suspensão.

Quando é?

Data: quarta-feira, 21 de agosto de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha - Goiânia, GO