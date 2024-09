Onde assistir a Goiás x Avaí ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (13), no Estádio da Serrinha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e Avaí se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 26ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há três jogos na Série B, com duas derrotas e um empate, o Goiás volta a campo pressionado pela vitória. No momento, o Esmeraldino ocupa o meio da tabela, com 33 pontos. Já o Avaí, em oitavo lugar, com 37, vem de derrota para o Sport por 2 a 0.

Em 24 jogos disputados entre as equipes, o Avaí soma 11 vitórias, contra nove do Goiás, além de quatro empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B 2024, o Avaí venceu por 2 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Dieguinho, Reynaldo, Lucas Ribeiro e Douglas Teixeira; Nathan Melo, Rafael Gava e Luiz Henrique; Jhon Vásquez, Thiago Galhardo e Paulo Baya (Welliton Matheus).

Avaí: César Augusto; Tiago Pagnussat, Jonathan Costa, Marcos Vinícius, Natanael, Zé Ricardo, Willian Maranhão (Judson) e Giovanni; Hygor, Garcez e Cassiano (Vagner Love).

Desfalques

Goiás

Aloisio Souza segue fora.

Avaí

Igor Bohm, Gustavo Vilar, Pedro Castro e Mário Sérgio seguem no DM.

Quando é?

Data: sexta-feira, 13 de setembro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha - Goiânia, GO