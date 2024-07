Onde assistir a Goiás x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (2), no Estádio Hailé Pinheiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e América-MG se enfrentam nesta terça-feira (2), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia pela 13ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há quatro rodadas, com três derrotas e um empate, o Goiás volta a campo pressionado. Fora da zona de classificação, a equipe aparece no meio da tabela, com 18 pontos na Série B. Já o América-MG, com 22 pontos, busca reassumir a liderança. No momento, o Avaí, que empatou com o Amazonas por 1 a 1, está na ponta com 23 pontos.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; David Braz, Lucas Ribeiro e Edson (Messias); Marcão, Juninho (Gava), Luiz Henrique e Dieguinho; Thiago Galhardo, Paulo Baya (Regis) e Welliton.

América-MG: Dalberson; Flávio (Wallisson), Júlio, Éder e Nicolas; Felipe Amaral, Alê e Juninho; Adyson, Fabinho e Brenner.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

América-MG

Ricardo Silva, lesionado, e Felipe Azevedo, hospitalizado no final de semana por uma pedra na vesícula, estão fora.

Quando é?

Data: terça-feira, 2 de julho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Hailé Pinheiro - Goiânia, GO

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (árbitro), Tiago Augusto Kappes e Leirson Peng (assistentes), Osimar Moreira (quarto árbitro, Márcio Henrique de Gois (VAR)