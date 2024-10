Onde assistir a Goiás x Amazonas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (25), no Estádio da Serrinha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e Amazonas se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, em jogo atrasado da 18ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com a goleada aplicada sobre a Chapecoense por 4 a 0 na última rodada, o Goiás possui a mesma campanha que o Amazonas, ocupando o meio da tabela, com 45 pontos. Até o momento, as equipes somam 12 vitórias, nove empates e 11 derrotas.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Dieguinho, Lucas Ribeiro, Messias e Sander; Marcão, Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Ángello Rodríguez e Rildo.

Amazonas: Marcão; Ezequiel, Miranda, Fabiano e Renan Castro (Sidcley); Cauan Barros, Erick Varão (Jimenez) e Diego Torres; Matheus Serafim, Ênio e Bruno Lopes (Sassá).

Desfalques

Goiás

Breno Herculano cumprirá suspensão. Já Douglas Teixeira e Régis estão machucados.

Amazonas

Alvariño está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Dentinho está no DM.

Quando é?