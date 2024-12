Onde assistir a Girona x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela 16ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Girona e Real Madrid entram em campo na tarde deste sábado (7), às 17h (de Brasília), no Montilivi, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em oitavo lugar com 22 pontos, o Girona empatou na partida anterior. Diante de sua torcida, a equipe quer voltar a vencer.

Do outro lado, o Real Madrid entra em campo buscando o quarto triunfo consecutivo. Os Merengues ocupam a segunda posição, com 33 pontos, e sabem que precisam ganhar para seguir firme na caça ao líder.

Prováveis escalações

Girona: Gazzaniga; A. Martinez, D. Lopez, Krejci, Gutierrez; Martin, Romeu; Gil, Van de Beek, Danjuma; Miovski.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Kylian Mbappé, Brahim Díaz.

Desfalques

Girona

Viktor Tsygankov, Yaser Asprilla e Yangel Herrera estão no departamento médico.

Real Madrid

Vinícius Junior, Eduardo Camavinga, Éder Militão, Dani Carvajal e David Alaba seguem no departamento médico.

Quando é?