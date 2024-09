Onde assistir a Girona x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da La Liga 2024/25

Catalães podem se isolar ainda mais na liderança, mas donos da casa querem repetir dobradinha da temporada passada

Girona e Barcelona se enfrentam neste domingo (15), às 11h15 (horário de Brasília), no Estadi Montilivi, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O Barça vai a campo querendo revanche pelas duas derrotas por 4 a 2 na temporada passada. E, no que depender deste início de campeonato, a equipe parece estar em boa forma. Até aqui, os catalães somam 12 pontos em quatro jogos, os únicos ainda com 100% de aproveitamento no Espanhol - sendo o último triunfo, antes da Data Fifa, por um sonoro 7 a 0, sobre o Real Valladolid. Uma nova vitória manteria a equipe de Hansi Flick com, pelo menos, uma partida de vantagem sobre os adversários mais abaixo na tabela - Real Madrid, Atlético de Madrid e Villarreal, com oito tentos.

O Girona, do outro lado, tropeçou nas duas primeiras rodadas, mas se recuperou no recorte recente, com duas vitórias seguidas antes da pausa da última semana. O time é o 5° colocado, com sete pontos - cinco a menos que o Barça. Naturalmente, mais um triunfo sobre os adversários da Catalunha - foram, repetindo, duas por 4 a 2 na temporada passada - não só evitaria com que disparassem na ponta, como também os aproximaria, no mínimo, do pelotão da frente.

Prováveis escalações

Girona: Gazzaniga; Frances, Lopez, Bloind e Gutiérrez; Martin, Solis e Herrera; Tsygankov, Ruiz e Gil. Técnico: Míchel.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Cubarsi, Martínez e Balde; Olmo, Casado e Pedri; Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

Desfalques

Girona

Jastin García e Ricard Artero (lesionados).

Barcelona

Ansu Fati (dúvida) Gavi, Fermin López, Marc Bernal, Ronald Araújo, Frenkie de Jong e Andreas Christensen (lesionados).

Quando é?

Data: domingo, 15 de setembro de 2024

Horário: 11h15 (de Brasília)