Onde assistir a Girona x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2023/24

Batalha pela vice-liderança será colocada à prova no dérbi da Catalunha; veja tudo o que você precisa saber

Girona e Barcelona se enfrentam neste sábado (4), às 13h30 (horário de Brasília), no Estadi Montilivi, em jogo válido pela 34ª rodada da LaLiga, o Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

Sem chances reais de alcançar o Real Madrid, com 11 pontos de vantagem na liderança, o Barcelona foca esforços nesta reta final de temporada em garantir a vice-liderança e já ir preparando terreno para a próxima temporada - ainda sob o comando de Xavi, que anunciou permanência há alguns dias. O time possui 73 pontos e pode perder oficialmente o título se não triunfar e contar com uma vitória do Real.

Do outro lado, o Girona quer saltar da terceira para a segunda colocação, o que garantiria uma premiação em dinheiro ainda maior, consagrando a ótima temporada. Os comandados de Míchel somam apenas dois tentos a menos que o Barça, com 71, e passariam à frente dos rivais de Catalunha com um triunfo no dérbi.

Prováveis escalações

Girona: Gazzaniga; Eric García, López, Blind, Gutiérrez; Herrera e García; Couto, Martin e Sávio; Dovbyk. Técnico: Míchel.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsi e Cancelo; Gundogan, Christensen e Pedri; Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Xavi.

Desfalques

Girona

Borja Garcia, Cristhian Stuani, Juanpe, Ricard Artero e Joel Roca (lesionados).

Barcelona

Gavi, Alejandro Balde e Frenkie de Jong (lesionados).

Quando é?

Data: sábado, 4 de maio de 2024

Horário: 13h30 (de Brasília)