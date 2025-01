Onde assistir a Girona x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), no Estádio Montilivi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Girona e Arsenal entram em campo nesta quarta-feira (29), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Montilivi, pela oitava rodada da primeira fase da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max (veja a programação completa).

Após vencer o Wolverhampton por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal volta suas atenções para a disputa da Champions League. Na terceira posição, com 16 pontos, os Gunners estão praticamente classificados para as oitavas de final. Até o momento, somam cinco vitórias, um empate e uma derrota.

Por outro lado, o Girona entra em campo apenas para cumprir tabela. Na 31ª posição, com três pontos, o time espanhol soma seis derrotas e uma vitória em sete jogos disputados no torneio, com aproveitamento de 14%.

Prováveis escalações

Girona: Pau López; Arnau Martínez, David López, Juanpe, Francés; Oriol Romeu, Herrera, Van de Beek, Bryan Gil (Danjuma), Tsygankov; Abel Ruiz.

Arsenal: David Raya; Timber, Kiwior, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Thomas Partey (Jorginho), Rice, Nwaneri (Ödegaard); Sterling, Havertz (Trossard), Gabriel Martinelli.

Desfalques

Girona

Paulo Gazzaniga e Daley Blind estão machucados.

Arsenal

Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Ben White e Takehiro Tomiyasu. Martin Ödegaard e Mikel Merino estão machucados.

Quando é?