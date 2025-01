Onde assistir a Fulham x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste domingo (26), no Estádio Craven Cottage; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fulham e Manchester United se enfrentam neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Estádio Craven Cottage, em Londres, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Rangers na Liga Europa, o Manchester United volta suas atenções para a disputa da Premier League. Com 26 pontos, ocupa o 13º lugar e foi derrotado pelo Brighton por 3 a 1 na última rodada. Por outro lado, o Fulham está no meio da tabela, com 33 pontos, e apresenta um aproveitamento de 50% no torneio nacional.

Prováveis escalações

Fulham: Leno; Castagne, Bassey, Andersen, Robinson, Berge, Lukic, Wilson, Smith-Rowe, Alex Iwobi e Jiménez.

Manchester United: Onana; Yoro, Maguire e de Ligt; Mazraoui, Gamacho, Ugarte e Dalot; Diallo e Bruno Fernandes; Hojlund.

Desfalques

Manchester United

Victor Lindelof, Mason Mount, Luke Shaw, Jonny Evans e Noussair Mazraoui estão fora.

Fulham

Reiss Nelson e Kenny Tete estão lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 26 de janeiro de 2025

domingo, 26 de janeiro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Craven Cottage - Londres, ING

