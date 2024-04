Onde assistir a Fulham x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Equipes entram em campo neste domingo (21), no Estádio Craven Cottage; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fulham e Liverpool se enfrentam neste domingo (21), às 12h30 (de Brasília), no Estádio Craven Cottage, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Eliminado da Liga Europa, o Liverpool volta as atenções para a Premier League. Sem vencer há duas rodadas, os Reds precisam dos três pontos para seguir na briga pelo título do torneio e quebrar o jejum.

Do outro lado, o Fulham aparece no meio da tabela, com 42 pontos e um aproveitamento de 48%. Na última rodada do Campeonato Inglês, a equipe venceu o West Ham por 2 a 0.

Em 76 jogos disputados entre as equipes, o Liverpool soma 44 vitórias, contra 13 do Fulham, além de 19 empates. No último encontro válido pela semifinal da Copa da Inglesa, os Reds venceram por 3 a 2 no placar agregado.

Prováveis escalações

Fulham: Leno; Castagne, Adarabioyo, Calvin Bassey, Antonee Robinson; João Palhinha, Sasa Lukic; Iwobi, Andreas Pereira, Willian; Rodrigo Muniz.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Endo, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Luis Díaz, Darwin Núñez.

Desfalques

Fulham

Sem desfalques confirmados.

Liverpool

Matip, Ben Doak, Conor Bradley e Thiago Alcântara seguem no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 21 de abril de 2024

Horário: 12h30 (de Brasília)

Local: Estádio Craven Cottage - Londres, ING