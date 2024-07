Onde assistir a Fortaleza x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (apenas para Bahia e Ceará) na TV aberta, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com duas vitórias consecutivas no Brasileirão, o Fortaleza, com 26 pontos, está a quatro do Bahia, equipe que fecha o G-4. Para o confronto, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá os retornos de Zé Welison e Martínez.

Por outro lado, o Vitória, com 15 pontos e um aproveitamento de 31%, busca se recuperar para se afastar da zona de rebaixamento. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo Botafogo por 1 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Hércules, Pedro Augusto, Pochettino; Pikachu, Lucero e Breno Lopes.

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Léo Naldi e Willian Oliveira; Matheusinho, Osvaldo [PK] e Alerrandro.

Desfalques

Fortaleza

Martínez, Calebe, Zé Welison e Pedro Rocha estão machucados.

Vitória

Iury Castilho, Rodrigo Andrade, Caio Vinícius e Camutanga seguem fora.

Quando é?

Data: quarta-feira, 17 de julho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (árbitro), Tiago Augusto Kappes e Luis Carlos de França (assistentes), Fabio Augusto Santos (quarto árbitro), Marco Aurelio Augusto Fazekas (VAR)