Onde assistir a Fortaleza x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (9), pela 33ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Fortaleza encara o Vasco na noite deste sábado (9), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Terceiro colocado com 60 pontos, o Fortaleza terá o apoio em massa de sua torcida no Castelão. O Tricolor sabe que, com uma vitória, ficará ainda mais perto de uma vaga na próxima Libertadores.

Já o Vasco está na nona posição, com 43 pontos marcados. O Cruzmaltino vem de derrota em clássico e busca a recuperação na competição.

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram 21 vezes, com 4 vitórias do Fortaleza, 9 do Vasco, além de 8 empates. No último encontro, o Cruzmaltino ganhou por 2 a 0.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi, Eros Mancuso; Rossetto, Hércules e Emmanuel Martínez; Marinho, Moisés e Lucero.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Coutinho (Galdames); Puma Rodríguez, Emerson Rodriguez e Vegetti.

Desfalques

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Vasco

João Victor cumpre suspensão, enquanto Payet está no departamento médico.

Quando é?