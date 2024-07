Onde assistir a Fortaleza x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela 20ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e São Paulo entram em campo na noite deste sábado (27), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de quatro vitórias consecutivas, o Fortaleza está na quarta posição, com 33 pontos. O Tricolor cearense quer manter a sua invencibilidade para continuar no G-4 por mais uma rodada.

Do outro lado, o São Paulo empatou os dois últimos jogos e acabou caindo para o sexto lugar, com 32 pontos. Os são-paulinos terão o retorno de Zubeldía na beira do gramado, após cumprir suspensão. Já Lucas não viajou, pois levou o terceiro cartão amarelo.

As equipes já se enfrentaram 29 vezes, com 12 vitórias do São Paulo, 8 do Fortaleza, além de 9 empates. No último confronto, o Tricolor cearense ganhou por 2 a 1.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Cardona, Bruno Pacheco; Rossetto, Hércules, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato (Erick), Luciano e Ferreira; Calleri.

Desfalques

Fortaleza

Calebe e Martínez seguem no departamento médico.

São Paulo

Lucas cumpre suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 27 de julho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza - C%

Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (árbitro), Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA) e Douglas Pagung (FIFA) e Leone Carvalho Rocha (assistentes), Deborah Cecilia Cruz Correia (FIFA) (quarto árbitro), Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA)