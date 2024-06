Onde assistir a Fortaleza x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Ceará, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pernambuco, Goiás, Tocantins, Piauí e Paraná) na TV aberta, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após o empate com o Atlético-MG por 1 a 1, o Fortaleza volta a campo em busca da recuperação. Em 11º lugar, com 14 pontos, o Leão do Pici soma três vitórias, cinco empates e duas derrotas. Um aproveitamento de 46%.

Do outro lado, o Palmeiras segue na briga pelas primeiras posições do Brasileirão. Com 23 pontos e um aproveitamento de 69%, o Verdão chega embalado com cinco vitórias consecutivas no torneio.

"O campo por si só já é difícil, o gramado. Como se não bastasse o gramado, ainda tem o Fortaleza, que é uma equipe muito bem treinada, muito bem organizada e que certamente vai nos criar dificuldades", afirmou o técnico Abel Ferreira.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Pedro Augusto, Hércules; Machuca, Pikachu e Lucero.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Naves e Piquerez (Vanderlan); Aníbal (Fabinho), Zé Rafael, Raphael Veiga e Gabriel Menino; Estêvão e Flaco López (Rony).

Desfalques

Fortaleza

Marinho, Moisés, Dudu e Rosseto estão no DM, enquanto Pochettino vai cumprir suspensão. Já Kervin e Kuscevic estão disputando a Copa América.

Palmeiras

Rômulo segue em transição física.

Quando é?

Data: quarta-feira, 26 de junho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Arbitragem: Alex Gomes (árbitro), Thiago Henrique Neto e Thiago Rosa (assistentes), Felipe Fernandes (quarto árbitro), Gilberto Rodrigues (VAR)