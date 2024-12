Onde assistir a Fortaleza x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (08), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Internacional se enfrentam neste domingo (08), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Ainda sem perder como mandante na Série A, o Fortaleza quer encerrar o Brasileirão com essa invencibilidade. Em quinto lugar, com 65 pontos, o Leão do Pici já está classificado para a fase de grupos da Libertadores. Em 37 jogos disputados no torneio nacional, a equipe soma 18 vitórias, 11 empates e oito derrotas.

Por outro lado, o Internacional, em quarto lugar, também com 65 pontos, já está confirmado na Libertadores de 2025 e cumpre apenas tabela. Para o confronto, o técnico Vojvoda terá o retorno do zagueiro Titi, que cumpriu suspensão na derrota para o Atlético-GO por 3 a 1.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Felipe Jonathan, Brítez, Titi e Mancuso; Hércules, Rossetto e Martínez; Marinho, Lucero e Moisés.

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Tabata, Rômulo e Gabriel Carvalho; Enner Valencia e Rafael Borré.

Desfalques

Fortaleza

Kuscevic está suspenso com terceiro cartão amarelo, enquanto Pedro Augusto, Renato Kayzer e Bruno Pacheco estão no departamento médico.

Internacional

Thiago Maia, Alario e Wesley, com problemas pessoais, foram liberados. Já Alan Patrick e Mercado estão lesionados, enquanto Bruno Henrique e Wanderson vão cumprir suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 08 de dezembro de 2024

domingo, 08 de dezembro de 2024 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

