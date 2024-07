Onde assistir a Fortaleza x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Pressionado, com duas derrotas consecutivas, o Fortaleza ocupa a 12ª posição, com 10 pontos e um aproveitamento de 41%. Na última rodada, o Leão do Pici foi goleado pelo Cuiabá por 5 a 0.

Já o Grêmio, com seis pontos e na zona de rebaixamento, busca reencontrar o caminho da vitória após quatro derrotas consecutivas. No Brasileirão, o Tricolor tem dois jogos a menos disputados e um aproveitamento de 28% até agora.

Em 20 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 11 vitórias, contra três do Fortaleza, além de seis empates. No último encontro válido pelo returno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Cardona, Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules e Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

Grêmio: Marchesin; Fábio, Rodrigo Ely, Kannemann e Mayk; Du Queiroz, Pepê e Edenilson; Gustavo Nunes, Pavon e Nathan Fernandes.

Desfalques

Fortaleza

Marinho, Dudu e Moisés estão no DM, enquanto Kervin Andrade e Kuscevic estão com as seleções venezuelana e chilena, respectivamente.

Grêmio

Villasanti e Soteldo estão com suas respectivas seleções na Copa América. Everton Galdino cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: quarta-feira, 19 de junho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Arbitragem: João Vitor Gobi (árbitro), Daniel Paulo Ziolli e Gustavo Rodrigues (assistentes), Lucas Canetto (quarto árbitro), Rodrigo Nunes de Sá (VAR)