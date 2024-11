Onde assistir a Fortaleza x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (26), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (26), às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Sem perder há cinco rodadas, com três empates e duas vitórias, o Fortaleza ocupa a quarta posição, com 64 pontos, seis a menos que Palmeiras e Botafogo, líder e vice-líder do Brasileirão, respectivamente.

Por outro lado, o Flamengo, há classificado para a Libertadores 2025 após conquistar o título da Copa do Brasil, aparece na quinta posição, com 62 pontos e aproveitamento de 60%. Na última rodada, o Rubro-Negro venceu o Cuiabá por 2 a 1.

Em 23 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 12 vitórias, contra oito do Fortaleza, além de três empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, o Leão do Pici venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi, Eros Mancuso; Matheus Rossetto (Zé Welison), Hércules, Martínez; Marinho, Lucero e Moisés.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, De la Cruz (Alcaraz), Gerson; Michael (Plata), Bruno Henrique e Gabigol.

Desfalques

Fortaleza

Pedro Augusto segue fora.

Flamengo

Fabrício Bruno e Evertton Araújo estão suspensos, enquanto Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Pedro, Arrascaeta e Viña estão no departamento médico.

Quando é?